Источник: в "Крыльях Советов" обсуждают двух кандидатов на пост главного тренера

Руководство Самарской области и спонсоры клуба определяют, кто возглавит «Крылья Советов» в следующем сезоне.

Фото: ФК "Крылья Советов"

Как сообщает журналист Карпов, окончательное решение примет губернатор Самарской области Дмитрий Федорищев. В данный момент рассматриваются две фигуры: Магомед Адиев и Сергей Булатов.



Сторонником Адиева выступает помощник губернатора и председатель совета директоров клуба Максим Яковлев. За кандидатуру Булатова ратует представитель банка-спонсора «Солидарность» — Михаил Кумин. На текущий момент других претендентов на вакансию нет, выбор между двумя кандидатами остаётся открытым.



Сергей Булатов присоединился к тренерскому штабу «Крыльев Советов» в июле 2020 года. С тех пор он и главный тренер Игорь Осинькин провели вместе 185 матчей.



В 1997–1998 годах Сергей Булатов выступал за самарский клуб. За это время он принял участие в 29 матчах и забил 10 голов.



Последним клубом Магомеда Адиева был грозненский «Ахмат» и подмосковные «Химки». Ранее он также работал в сборной Казахстана, а также в таких командах, как «Шахтёр Караганда» и «Чайка».

