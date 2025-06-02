Матчи Скрыть

Источник: в "Крыльях Советов" обсуждают двух кандидатов на пост главного тренера

Руководство Самарской области и спонсоры клуба определяют, кто возглавит «Крылья Советов» в следующем сезоне.
Фото: ФК "Крылья Советов"
Как сообщает журналист Карпов, окончательное решение примет губернатор Самарской области Дмитрий Федорищев. В данный момент рассматриваются две фигуры: Магомед Адиев и Сергей Булатов.

Сторонником Адиева выступает помощник губернатора и председатель совета директоров клуба Максим Яковлев. За кандидатуру Булатова ратует представитель банка-спонсора «Солидарность» — Михаил Кумин. На текущий момент других претендентов на вакансию нет, выбор между двумя кандидатами остаётся открытым.

Сергей Булатов присоединился к тренерскому штабу «Крыльев Советов» в июле 2020 года. С тех пор он и главный тренер Игорь Осинькин провели вместе 185 матчей.

В 1997–1998 годах Сергей Булатов выступал за самарский клуб. За это время он принял участие в 29 матчах и забил 10 голов.

Последним клубом Магомеда Адиева был грозненский «Ахмат» и подмосковные «Химки». Ранее он также работал в сборной Казахстана, а также в таких командах, как «Шахтёр Караганда» и «Чайка».

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится