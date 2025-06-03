Тренер сборной Нигерии рассказал, почему не вызывал Осимхена на матч с Россией

Главный тренер сборной Нигерии Эрик Шелль объяснил, почему Виктор Осимхен не был вызван на товарищеский матч с Россией.

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"Для меня Виктор — лучший нападающий в мире. Ему было сложно приехать на игру, потому что он провел сезон под большим давлением. Реальность такова, что во время трансферного окна такой игрок, как он, не сосредоточен на 100%", - приводит слова Шелля Mozzart Sport.



Напомним, что сборная Нигерии проведет выездной товарищеский матч с Россией - встреча состоится 6 июня на стадионе "Лужники", стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.



В минувшем сезоне Виктор Осимхен провел за турецкий "Галатасарай" во всех турнирах 41 матч и записал на свой счет 37 забитых мячей и 8 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего форварда в 70 миллионов евро.