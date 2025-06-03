По информации журналиста Карпова после назначения Магомеда Адиева «Крылья Советов» начали формировать состав под его требования. самарцы планируют арендовать сразу пятерых игроков: Антона Зиньковского, Игоря Дмитриева, Вадима Ракова, Никиту Салтыкова и Егора Смелова.
Параллельно клуб сделал предложение о продлении контракта с Максимом Витюговым ещё на два года. В случае, если договорённости достичь не удастся, «Крылья» рассматривают вариант с подписанием Смелова, принадлежащего московскому «Динамо».
По итогам сезона-2024/2025 «Крыльев Советов» заняли десятое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав в 30-ти турах 31 балл.
Источник: Зиньковский, Дмитриев, Раков, Салтыков, и Смелов могут перейти в "Крылья Советов" в аренду
Самарские «Крылья Советов» начал активно формировать состав под нового главного тренера Магомеда Адиева.
Фото: ФК "Крылья Советов"