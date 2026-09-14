В среду, 16 сентября, состоится заседание контрольно-дисциплинарного комитета, сообщает официальный сайт РФС. В повестку, помимо прочих вопросов, включено удаление защитника ЦСКА Матеуса Рейса за серьезное нарушение Правил игры, а также толчок судьи в спину после показа красной карточки. Рейс приглашен на заседание.
Напомним, 31-летний бразилец получил красную карточку за грубый подкат на 15-й минуте матча 8-го тура РПЛ с "Рубином" (1:1). После решения главного арбитра Инала Танашева, Рейс толкнул рефери перед уходом с поля.
Защитник ЦСКА приглашен на заседание КДК после удаления и толчка судьи в матче с "Рубином"
КДК РФС рассмотрит эпизод с участием игрока ЦСКА Матеуса Рейса в 8-м туре РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА