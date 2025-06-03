Сообщатся, что все условия будущего соглашения согласованы сторонами. Единственным неурегулированным вопросом остается сумма отступных за футболиста, но и здесь стороны близки к договорённости. В зависимости от того, какая сумма будет определена, контракт будет действовать в течение срока до лета 2029 года, либо до лета 2030-го.
В сезоне-2024/25 воспитанник "Локомотива" в общей сложности принял участие в 37 официальных матчах, в которых забил 15 голов, отдал 10 голевых передач, получил 8 жёлтых карточек. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего футболиста в 9 миллионов евро. Действующее соглашение рассчитано на срок до лета 2027 года.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": "Локомотив" близок к продлению контракта с Батраковым
По информации СМИ, московский "Локомотив" близок к продлению контракта с 19-летним атакующим полузащитником Алексеем Батраковым.
Фото: ФК "Локомотив"