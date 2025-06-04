Сообщается, что игрок летом может перейти в клуб из Ростова-на-Дону в качестве свободного агента, потому что его действующий контракт с волжанами рассчитан на срок до 30 июня 2025 года.
В текущем сезоне Магкеев принял участие в 23 официальных матчах, в которых результативными действиями не отметился. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего футболиста в 1,2 миллиона евро.
Источник: "РБ Спорт"
"Ростов" летом может подписать экс-защитника "Локомотива" Магкеева
По информации СМИ, футбольный клуб "Ростов" рассматривает вариант с подписанием контракта с защитником нижегородского "Пари НН" Станиславом Магкеевым.
Фото: ФК "Пари НН"