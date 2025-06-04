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Тарханов высказался о возможном переходе Джикии в "Локомотив"

Футбольный тренер Александр Тарханов отреагировал на информацию о возможном переходе защитника Георгия Джикии в московский "Локомотив".
Фото: ФК "Химки"
"Хорошо к этому отношусь. Думаю, Георгий может помочь команде, потому что у него огромный опыт, в том числе и за сборную, где он играл на чемпионате Европы. В обороне сейчас вообще по всей лиге не так много русских игроков. Конечно, Джикия способен усилить "Локомотив", - приводит слова Тарханова Sport24.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что центральный защитник Георгий Джикия во время летнего трансферного окна может подписать контракт с московским "Локомотивом".

В сезоне-2024/25 игрок выступал в составе подмосковных "Химок": на его счету 19 появлений на поле в официальных матчей, ноль результативных действий и 2 предупреждения. Согласно данным, которые опубликованы на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 31-летнего футболиста составляет 2,5 миллиона евро.

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