"Возвращение в родной клуб - это всегда приятно. Но Джикия очень много потерял в игровом тонусе. Если он наберёт форму, безусловно усилит "Локомотив", потому что у центральных защитников команды есть проблемы. Но большой вопрос, сможет ли Георгий набрать свои физические кондиции", - цитирует Наумова "Чемпионат".
В минувшем сезоне Георгий Джикия провёл 19 матчей в РПЛ и Кубке России в составе "Химок". В подмосковный клуб защитник перебрался прошлым летом из московского "Спартака" в статусе свободного агента. Летом 2025 года Джикия вновь станет свободным агентом, а "Химки" не прошли лицензирование для участия в РПЛ-2025/2026.
Георгий Джикия является воспитанником "Локомотива". За основную команду красно-зелёных экс-футболист сборной России не провёл ни одного матча. Всего в активе 31-летнего защитника 219 матчей в РПЛ, в которых он записал на свой счёт восемь голов и семь раз результативно ассистировал партнёрам.
Наумов: Джикия усилит "Локомотив", если наберёт форму
Экс-президент "Локомотива" Николай Наумов высказался о шансах защитника "Химок" Георгия Джикии усилить "железнодорожников".
Фото: ФК "Химки" ВКонтакте