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Ни один российский клуб не ведет переговоры с Денисом Черышевым

Российский тренер Дмитрий Черышев рассказал, что его сын полузащитник Денис Черышев не получал предложений от российских клубов.
Фото: РФС
"Если бы были предложения, их можно было бы рассматривать. Но на данный момент у Дениса нет предложений из России, нет никакой конкретики", - сказал Черышев-старший "Чемпионату".

Денис Черышев находится в статусе свободного агента после недавнего ухода из греческого "Паниониса". 34-летний футболист является воспитанником мадридского "Реала", имеет в своем активе выступления за сборную России на чемпионате мира-2018 и Евро-2020.

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