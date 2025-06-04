"Если бы были предложения, их можно было бы рассматривать. Но на данный момент у Дениса нет предложений из России, нет никакой конкретики", - сказал Черышев-старший "Чемпионату".
Денис Черышев находится в статусе свободного агента после недавнего ухода из греческого "Паниониса". 34-летний футболист является воспитанником мадридского "Реала", имеет в своем активе выступления за сборную России на чемпионате мира-2018 и Евро-2020.
Ни один российский клуб не ведет переговоры с Денисом Черышевым
Российский тренер Дмитрий Черышев рассказал, что его сын полузащитник Денис Черышев не получал предложений от российских клубов.
Фото: РФС