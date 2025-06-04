По информации "РБ Спорт", нижегородский клуб прекращает сотрудничество с белорусским специалистом. Причиной расторжения контракта стало неудовлетворительное выступление команды в минувшем сезоне.
Источник сообщает, что в договоре Гончаренко есть пункт о возможно расторжении, если команда вылетит из РПЛ. Во вторник исполком формально исключил "Пари НН" из числа участников турнира. При этом клуб может остаться в Премьер-Лиге решением РФС.
Среди вероятных кандидатов на замену Гончаренко называют Игоря Осинькина и Марцела Личку.
"РБ Спорт": Гончаренко уволен из "Пари НН", Осинькин и Личка - кандидаты на замену
Главный тренер "Пари НН" Виктор Гончаренко уволен с занимаемой должности.
Фото: ФК "Пари НН"