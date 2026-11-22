"На мой взгляд, футболисты ЦСКА иногда слишком заигрываются. Им надо бы больше действовать на результат, а они заигрываются и не используют великолепные моменты. У них есть хорошая игра в пас, бывают эпизоды, когда раскрывается оборона (соперника) и они получают возможности для проведения быстрых контратак.
А для того, чтобы стать чемпионом страны, надо играть на результат", - сказал Семин "РИА Новостям".
На данный момент московский ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 26 очков в 15 матчах. Команда Дмитрия Игдисамова одержала 7 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 3 поражения.
"Армейцы" отстают от петербургского "Зенита", который располагается на первой строчке, на 5 баллов.