- Могу высказать только своё личное мнение. Не исключено, что есть субъективная предвзятость к ЦСКА. Не могу сказать, с чем это связано. К врачам сборной нет ни одного вопроса. Но к людям, которые принимают решения, чтобы травмированные футболисты ЦСКА не уезжали из сборной…
Конечно, вопросы к ним есть у всего клуба и у Кирилла Данилова в частности. Но он 19-летний футболист, который не может себе позволить спорить с решением тренерского штаба. А у всего клуба были вопросы, - цитирует Безуглова "Чемпионат".
Напомним, что защитник ЦСКА Кирилл Данилов получил повреждение в расположении национальной команды России во время сборов в сентябре-октябре, однако остался в сборной. В ноябре из расположения сборной уехал защитник "Динамо" Максим Осипенко из-за повреждения, однако затем сыграл 45 минут в товарищеской встрече с "ФК 10". Главный тренер национальной команды Валерий Карпин публично обвинил бело-голубых в обмане и заявил, что клубам верить нельзя.