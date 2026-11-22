Московское "Динамо" занимает первое место и является лидером турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги по итогам первого круга. Бело-голубые набрали 32 очка после 15 сыгранных туров.
Второе место на данный момент занимает петербургский "Зенит", в активе которого на один балл меньше.
Столичный "Спартак" замыкает призовую тройку с 29 очками. У красно-белых есть один матч в запасе, но даже победа в 15-м туре над махачкалинским "Динамо" не позволит им опередить команду Сандро Шварца из-за поражения в личной встрече.
"Динамо" - лидер РПЛ по итогам первого круга
Определился лучший клуб первого круга РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"