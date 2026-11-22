- Семаку нужно что-то делать с обороной. Руководствоваться спортивным принципом. И тут мы опять возвращаемся к фигуре Мантуана.
Извините, но его нынешняя игра — просто цирк какой-то… Он ведь уже и в скорости никого не превосходит.
Надо искать другие варианты, кардинально что-то менять. Сзади катастрофа какая-то! - приводит слова Орлова "СЭ".
Густаво Мантуан выступает за петербургский "Зенит" с июля 2023 года, в нынешнем сезоне бразилец провел за сине-бело-голубых во всех турнирах 19 матчей и записал в свой актив один забитый мяч и одну результативную передачу. Контракт 25-летнего футболиста с клубом рассчитан до конца июня 2030 года.
В 15 туре Российской Премьер-Лиги команда Сергея Семака на выезде уступила казанскому "Рубину" со счетом 1:3. На данный момент петербуржцы возглавляют турнирную таблицу чемпионата России с 31 набранным баллом.