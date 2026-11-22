"Успели отдохнуть, потренироваться, сыграть контрольный матч. У нас не так много игроков уезжало. Вахания почти не тренировался с нами. Ленини приехал поздно. Все остальные были в нашем распоряжении.
Плохо, что Агкацев был в сборной и не сыграл ни одного матча", - сказал Мусаев в эфире "Матч ТВ".
Сегодня, 22 ноября, "Краснодар" сыграет в гостях у московского "Динамо" в 15-м туре чемпионата России. Встреча начнется в 14:00 по московскому времени.
В паузу на сборные национальная команда России провела два товарищеских матча против Узбекистана и Венесуэлы. В обеих играх вратарем был Матвей Сафонов.