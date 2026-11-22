"Думаю, "Рубин" заслуженно победил, просто им легче играть с соперниками, которые классом выше.Был переломный момент в матче, когда "Зенит" вышел на второй тайм и забил со стандарта. Олег Кузьмин сделал грамотные замены - полностью обновил атакующую линию, что позволило перевести игру на чужую половину поля. Те футболисты, которые вышли, сделали результат и забили третий гол", - сказал Бухаров "РБ Спорту".
Вчера, 21 ноября, состоялся матч в рамках 15-го тура Российской Премьер-Лиги между казанским "Рубином" и петербургским "Зенитом". Встреча проходила на "Ак Барс Арене". Хозяева одержали победу над сине-бело-голубыми со счетом 3:1.
На данный момент "Рубин" занимает седьмое место в турнирной таблице, "Зенит" - первое.