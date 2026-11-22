"Очевидный эпизод: нападающий первым прокидывает мяч, и защитник в этой ситуации не успевает сыграть в мяч. Он бьет в ногу Кордобе, перед которым было открытое пространство. Этим действием, конечно, защитник лишает возможности нападающего забить гол.
Чистое удаление? Конечно", - сказал Николаев "Матч ТВ".
Сегодня, 22 ноября, московское "Динамо" играет с "Краснодаром" на "ВТБ Арене". На момент написания новости счет в матче - 1:1.
В конце первого тайма защитник хозяев Максим Осипенко сфолил на нападающем черно-зеленых Джоне Кордобе и был удален на 44-й минуте встречи.