"Работа тренера - очень жертвенная. Поэтому я сейчас живу, не жертвую.
Сейчас мне не очень хочется работать тренером.Хочется чуть-чуть пожить", - сказал Слуцкий "Спорт-Экспрессу".
За свою карьеру Леонид Слуцкий работал главным тренером в волгоградской "Олимпии", элистинском "Уралане", "Москве", самарских "Крыльях Советов", московском "ЦСКА", английском "Халле", голландском "Витессе", казанском "Рубине" и сборной России.
Последним клубом специалиста был "Шанхай Шэньхуа", он покинул команду в начале августа 2026 года.