"Я вообще не понимаю, когда пенальти назначают, в каких случаях их ставит арбитр. Раньше все было понятно, болельщики всегда понимали и видели с трибун.
А сейчас, с ВАР, все стало хуже. Тяжело разобраться с этими пенальти. Я их не понимаю", - сказал Семин "Спорт-Экспрессу".
Вчера, 21 ноября, московский ЦСКА потерпел поражение от грозненского "Ахмата" в рамках 15-го тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:2.
В начале второго тайма Артем Чистяков поставил пенальти в ворота "армейцев" после столкновения Даниила Кругового с Георгием Мелкадзе. 11-метровый удар реализовал Лечи Садулаев.