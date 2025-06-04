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В "Пари НН" заявили, что решение по отставке Гончаренко еще не принято

Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов опроверг информацию об отставке главного тренера Виктора Гончаренко.
Фото: ФК "Пари НН"
"Еще нет официальной информации. Все это написали, кроме самого клуба. Как-то странно. На данный момент решение не принято", - сказал Мелик-Гусейнов "Матч ТВ".

Ранее "РБ Спорт" написали, что Гончаренко уволен с должности рулевого нижегородцев. Его возможными сменщиками в прессе называют Игоря Осинькина и Марцела Личку.

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