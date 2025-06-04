"Еще нет официальной информации. Все это написали, кроме самого клуба. Как-то странно. На данный момент решение не принято", - сказал Мелик-Гусейнов "Матч ТВ".
Ранее "РБ Спорт" написали, что Гончаренко уволен с должности рулевого нижегородцев. Его возможными сменщиками в прессе называют Игоря Осинькина и Марцела Личку.
В "Пари НН" заявили, что решение по отставке Гончаренко еще не принято
Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов опроверг информацию об отставке главного тренера Виктора Гончаренко.
Фото: ФК "Пари НН"