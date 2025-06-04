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Источник: "Севилья" заинтересована в полузащитнике "Краснодара" Сперцяне

Эдуард Сперцян может продолжить карьеру в Испании.
Фото: ФК "Краснодар"
По информации источника, атакующий полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян может перейти в "Севилью". Сообщается, что в переходе заинтересовал лично главный тренер испанской команды Хоакин Капаррос, который работал с игроком в сборной Армении.

В этом сезоне Сперцян провел в составе краснодарской команды 35 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал 7 результативных передач. Действующий контракт 24-летнего хавбека рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает текущую стоимость армянина в 25 миллионов евро.

Источник: "РБ Спорт"

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