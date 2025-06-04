По информации источника, атакующий полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян может перейти в "Севилью". Сообщается, что в переходе заинтересовал лично главный тренер испанской команды Хоакин Капаррос, который работал с игроком в сборной Армении.
В этом сезоне Сперцян провел в составе краснодарской команды 35 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал 7 результативных передач. Действующий контракт 24-летнего хавбека рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает текущую стоимость армянина в 25 миллионов евро.
Источник: "РБ Спорт"
Источник: "Севилья" заинтересована в полузащитнике "Краснодара" Сперцяне
Эдуард Сперцян может продолжить карьеру в Испании.
Фото: ФК "Краснодар"