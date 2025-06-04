По информации источника, "Краснодар" проявляет интерес к атакующему полузащитнику "Эльче" Николасу Фернандесу Меркау.
В этом сезоне 25-летний аргентинец провел за испанскую команду 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 10 результативных ассистов. Действующий контракт хавбека с клубом рассчитан до конца июня 2027 года. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость футболиста в 2,5 млн евро.
Источник: Legalbet
Источник: "Краснодар" интересуется хавбеком "Эльче" Нико Фернандесом
Николас Фернандес может перебраться в Краснодар.
Фото: Getty Images