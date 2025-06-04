"Клубы договорились между собой. Сейчас обсуждаем личные условия игрока, если все будет нормально, то Тимур начнет сезон в составе "Балтики". Дело осталось за малым", - цитирует агента "СЭ".
Нападающий Тимур Сулейманов является воспитанником "железнодорожников" и вернулся в "Локомотив" летом 2024 года в качестве свободного агента. Стороны заключили контракт до конца июня 2027 года. В этом сезоне центральный нападающий принял участие в 40 матчах за красно-зеленых в чемпионате и Кубке России, забил семь голов и отдал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает 25-летнего форварда в 1,2 миллиона евро.
Агент - о переходе Сулейманова в "Балтику": клубы договорились, дело осталось за малым
Агент форварда "Локомотива" Тимура Сулейманова Владимир Кузьмичев рассказал, как протекает трансфер игрока в "Балтику".
Фото: ФК "Локомотив"