Полный рейтинг выглядит следующим образом:
«Зенит» (170 млн евро), «Спартак» (117,1), «Краснодар (100,3), «Динамо» (98,50), ЦСКА (86,50), «Локомотив» (84,50), «Ростов» (45,65), «Рубин» (35,05), «Крылья Советов» (34,60), «Ахмат» (25,10), «Акрон» (21,60), «Химки» (20,20), «Оренбург» (19,40), махачкалинское «Динамо» (18,23), «Пари НН» (18,20), «Факел» (11,30).
Напомним, что в прошедшем сезоне «Зенит» занял второе место в РПЛ, набрав 66 очков. «Краснодар» выиграл турнир, обогнав сине-бело-голубых на один балл.
"Зенит" возглавил обновленный рейтинг стоимости составов РПЛ
Авторитетный портал Transfermarkt обновил рыночные стоимости составов клубов РПЛ. «Зенит» возглавил список.
Фото: ФК "Зенит"