«Скорее всего, будет очередной разгром с нашей стороны. Уже третий год так играем: приехали, сыграли, пошумели, установили очередной рекорд и ещё на салют посмотрим», - цитирует Мостового «Чемпионат».
Напомним, что сборная России сыграет два товарищеских матча в июне. 6-го числа подопечные Валерия Карпина встретятся с Нигерией, а 10-го - с Белоруссией.
В последней контрольной игре, которая состоялась 25 марта, Россия разгромила Замбию - 5:0. Также стоит добавить, что рекордная серия национальной команды насчитывает восемь побед подряд с общим счетом 44:0.
Самая крупная победа была одержана над сборной Брунея - 11:0.
Мостовой - о матче с Нигерией: скорее всего, будет очередной разгром
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о предстоящем товарищеском матче между Россией и Нигерией.
Фото: РПЛ