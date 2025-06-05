«Слышал, что нескольких игроков основы у соперника не будет. Конечно, это не очень порадовало. Тем более когда мы договариваемся, то несем какие-то затраты на их приезд. И тут надо сразу оговаривать, чтобы это был основной состав. Если же приезжают не все, то это очень плохо.
Мне кажется, что мы победим с разницей в два-три мяча. Хоть у Нигерии и довольно сильная сборная, но думаю, что преимущество нашей команды - в сплочённости и сыгранности. У соперника всё-таки футболисты уже давно не встречались, не играли вместе. Они выступают в европейских клубах, им нужно сыгрываться. У нас более сыгранная команда», - сказал Наумов корреспондентке Rusfootball.info Виктории Яковлевой.
Напомним, что сборная России сыграет два товарищеских матча в июне. 6-го числа подопечные Валерия Карпина встретятся с Нигерией, а 10-го - с Белоруссией.
Наумов: думаю, выиграем у сборной Нигерии с разницей в два-три мяча
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился с Rusfootball.info ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Нигерии.
Фото: ФК "Локомотив"