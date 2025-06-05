При этом сообщается, что интерес к игроку имеет еще один клуб Российской Премьер-Лиги.
Егор Погостнов в сезоне-2024/25 принял участие в 13 официальных матчах, забил 2 гола, получил 3 желтые карточки. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего футболиста в 1,8 млн евро. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан на срок лета 2026 года.
Источник: "Евро-Футбол.Ру"
Защитник Погостнов может перейти из "Локомотива" в "Балтику"
По информации СМИ, калининградская "Балтика" заинтересована в услугах защитника московского "Локомотива" Егора Погостнова.
Фото: ФК "Локомотив"