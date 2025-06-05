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Юран: веду переговоры с клубами. "Урал"? Не хочу это комментировать

Российский тренер Сергей Юран высказался о возможном возобновлении карьеры.
Фото: официальный сайт "Пари НН"
"Да, веду переговоры с клубами. Приоритет - команды РПЛ. Если у клуба Первой лиги будет стоять задача выйти в Премьер-лигу, тогда это интересно. "Урал"? Не хочу пока это комментировать", - приводит слова Юрана "РБ Спорт".

Последним клубом в карьере Сергея Юрана остаётся нижегородский "Пари НН", который он покинул в апреле 2024 года. С тех пор 55-летний специалист остается без клуба. Ранее в СМИ появилась информация об интересе к тренеру со стороны екатеринбургского "Урала".

Сегодня, 5 июня, пресс-служба "Урала" объявила об уходе из команды 34-летнего тренера Олега Шатова. Экс-футболист сборной России руководил клубом в статусе исполняющего обязанности главного тренера на финише минувшего сезона.

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