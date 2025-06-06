"В первую очередь "Спартаку" летом надо купить крайних защитников. Денисов был нестабилен, хоть я к нему хорошо отношусь. Рябчук для меня — не игрок уровня "Спартака", - цитирует Дьякова "Матч ТВ".
По итогам сезона-2024/2025 московский "Спартак" занял четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав в 30 турах 57 очков. Красно-белые вылетели из розыгрыша Кубка России, уступив на своем поле в финале Пути регионов "Ростову" со счетом 1:2.
Напомним, что ранее руководство московского клуба продлило контракт с главным тренером Деяном Станковичем - новое соглашение рассчитано до лета 2027 года.
Дьяков рассказал, кого необходимо приобрести московскому "Спартаку" этим летом
Экс-игрок "Динамо" Виталий Дьяков рассказал, кого необходимо приобрести московскому "Спартаку" в летнее трансферное окно.
Фото: "Чемпионат"