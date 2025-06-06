- Если Карраскалю здесь не нравится, пусть едет на родину. Насильно мил не будешь. "Динамо" и раньше справлялось с уходом лидеров, как в истории с Бителло. Сомневаюсь, что его уход существенно повлияет на результаты.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что бразильский "Фламенго" заинтересован в услугах атакующего полузащитника московского "Динамо" Хорхе Карраскаля.
Карраскаль выступает за "Динамо" с 2023 года. Контракт игрока с российским клубом рассчитан до лета 2027 года. В минувшем сезоне 27-летний колумбиец провел за бело-голубых 35 матчей, в которых записал на свой счет 8+5 по системе гол плюс пас. Transfermarkt оценивает футболиста в 7 миллионов евро.
Источник: "Чемпионат"
Силкин: сомневаюсь, что уход Карраскаля существенно повлияет на результаты
Бывший тренер "Динамо" Сергей Силкин прокомментировал слухи о возможном уходе из клуба полузащитника Хорхе Карраскаля.
Фото: ФК "Динамо"