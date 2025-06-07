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Foot Mercato: ЦСКА рассматривает кандидатуру нападающего "Истанбула"

ЦСКА включился в борьбу за нападающего турецкого «Истанбул Башакшехир» Филиппа Кени.
Фото: ФК "Истанбул Башакшехир"
По данным Foot Mercato, помимо московского клуба, на 26-летнего сенегальца претендуют команды из Испании, Бельгии, Нидерландов и Франции.

Филипп Кени присоединился к «Истанбул Башакшехир» летом 2022 года, перейдя из «Бандырмаспора» за 1,2 миллиона евро. С тех пор он провел 101 матч, в которых забил 13 голов и сделал 9 результативных передач. В минувшем сезоне Кени провёл 37 матчей во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 6 голевых передач.

Контракт форварда с турецким клубом действует до 30 июня 2025 года. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 1,5 миллиона евро.

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