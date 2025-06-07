"Динамо" выходит из отпуска 16 июня. Карпин на тренировке? Удивления не будет. Про него сейчас говорят в СМИ. Поживем — увидим. Ничего глобального не обсуждали, в шуточной форме", - цитирует Глебова "СЭ".
Напомним, что в мае этого года руководство московского "Динамо" отправило Марцела Личку в отставку с поста главного тренера, исполняющим обязанности главного тренера был назначен Ролан Гусев.
Сообщалось, что главный тренер сборной России Валерий Карпин может занять аналогичную должность в "Динамо". Российский специалист ранее совмещал пост главного тренера национальной команды с работой в "Ростове", однако покинул клуб в конце февраля текущего года.
Глебов - о возможном назначении Карпина в "Динамо": ничего глобального не обсуждали
Полузащитник московского "Динамо" Данил Глебов высказался о возможном назначении Валерия Карпина на пост главного тренера бело-голубых.
Фото: РФС