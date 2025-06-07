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Глебов назвал троих футболистов "Ростова", которые могли бы усилить "Динамо"

Полузащитник московского "Динамо" Данил Глебов назвал футболистов "Ростова", которые могли бы усилить бело-голубых.
Фото: ФК "Динамо"
"С ребятами из "Ростова" не было разговоров по поводу их возможного перехода в "Динамо". И Комличенко, и Осипенко, и Вахания солидно сыграли с Нигерией. Думаю, они усилили бы "Динамо", - приводит слова Глебова Sport24.

Нападающий "Ростова" Николай Комличенко ранее сообщил, что покинет клуб в летнее трансферное окно, интерес к форварду проявляет "Локомотив" и "Спартак". Ранее в СМИ появилась информация, что защитник южан Максим Осипенко летом может перейти в московское "Динамо" за 2 миллиона евро.

Данил Глебов ранее выступал за "Ростов", полузащитник присоединился к бело-голубым в зимнее трансферное окно за 8 миллионов евро.

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