По информации источника, в новом контракте Алексея Батракова с "Локомотивом" прописана сумма отступных, но только для иностранных клубов, она составляет 20 миллионов евро.
Ранее появилась информация, что Алексей Батраков заключил новый контракт с московским "Локомотивом" до лета 2029 года. В минувшем сезоне полузащитник провел во всех турнирах 37 матчей и записал на свой счет 15 забитых мячей и 10 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего футболиста в 12 миллионов евро.
Источник: "Матч ТВ".
"Матч ТВ": в новом контракте Батракова с "Локомотивом" прописана сумма отступных для иностранных клубов
Стали известны детали нового контракта Алексея Батракова с "Локомотивом".
Фото: ФК "Локомотив"