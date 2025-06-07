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"Матч ТВ": в новом контракте Батракова с "Локомотивом" прописана сумма отступных для иностранных клубов

Стали известны детали нового контракта Алексея Батракова с "Локомотивом".
Фото: ФК "Локомотив"
По информации источника, в новом контракте Алексея Батракова с "Локомотивом" прописана сумма отступных, но только для иностранных клубов, она составляет 20 миллионов евро.

Ранее появилась информация, что Алексей Батраков заключил новый контракт с московским "Локомотивом" до лета 2029 года. В минувшем сезоне полузащитник провел во всех турнирах 37 матчей и записал на свой счет 15 забитых мячей и 10 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего футболиста в 12 миллионов евро.

Источник: "Матч ТВ".

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