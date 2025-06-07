Ранее сообщалось, что местные полицейские допросили защитника московского "Динамо" и сборной Израиля Эли Дасу. Это произошло после того, как Даса на пресс-конференции отказался отвечать на вопрос, этично ли в нынешней политической ситуации выступать за российский клуб. Также защитник заявил, что в "Динамо" и России к нему очень хорошо отнеслись.
"Что?то эстонские полицейские быстро среагировали на слова Дасы. Я ждал, что они приедут не раньше 2027?го. А если без шуток, то здесь эстонская демократия в действии. Это именно то, что необходимо было сделать эстонцам с гражданином Израиля, когда он что?то хорошее сказал про Россию", - приводит слова Губерниева "Матч ТВ".
Ранее стало известно, что Даса покидает московский клуб по окончании сезона. У него истекает контракт.
Губерниев высмеял эстонских полицейских, допросивших Дасу после слов о России
Известный российский комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался о резонансной истории, которая произошла в Таллине (Эстония).
Фото: "Матч ТВ"