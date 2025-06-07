По сведениям журналиста Сесара Луиса Мерло, бразильский клуб предлагает за полузащитника 11 млн евро и еще 2 млн евро в виде различных бонусов. Ранее сообщалось, что бело-голубые выдвинули условие потенциальному покупателю - переход возможен за 15 млн евро.
Карраскаль в минувшем сезоне провел за "Динамо" 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 5 ассистов. Его контракт с москвичами рассчитан до лета 2027 года, рыночная стоимость колумбийца оценивается в 7 млн евро.
"Фламенго" улучшило предложение по трансферу Карраскали из "Динамо"
"Фламенго" увеличил размер предложения по трансферу Хорхе Карраскаля из московского "Динамо".
Фото: ФК "Динамо" Мск