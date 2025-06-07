Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Босния и Герцеговина
1 - 0 1 0
Сан-МариноЗавершен
Андорра
0 - 1 0 1
АнглияЗавершен
Мальта
0 - 0 0 0
ЛитваЗавершен
Албания
0 - 0 0 0
СербияЗавершен
Финляндия
0 - 2 0 2
НидерландыЗавершен
Австрия
2 - 1 2 1
РумынияЗавершен

Товарищеские матчи. Сборные

Латвия
0 - 0 0 0
АзербайджанЗавершен
Дания
2 - 1 2 1
Северная ИрландияЗавершен
Греция
4 - 1 4 1
СловакияЗавершен

Сенников назвал двух тренеров, способных заменить Николича в ЦСКА

Экс-защитник "Локомотива" Дмитрий Сенников назвал варианты замены Марко Николича в ЦСКА.
Фото: ФК "Динамо" Мск
"Кто может его достойно заменить? Сейчас есть много свободных тренеров. Его могут заменить Личка или Осинькин. Руководство ЦСКА всегда тщательно выбирает тренеров, так что точно взвесит все за и против", – сказал Сенников Metaratings.

Ранее стало известно, что Николич в ближайшее время может покинуть ЦСКА ради работы в греческом АЕКе. Личка и Осинькин уволены из московского "Динамо" и самарских "Крыльев Советов", соответственно, и остаются свободными.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +3
  • Не нравится