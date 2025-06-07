"Кто может его достойно заменить? Сейчас есть много свободных тренеров. Его могут заменить Личка или Осинькин. Руководство ЦСКА всегда тщательно выбирает тренеров, так что точно взвесит все за и против", – сказал Сенников Metaratings.
Ранее стало известно, что Николич в ближайшее время может покинуть ЦСКА ради работы в греческом АЕКе. Личка и Осинькин уволены из московского "Динамо" и самарских "Крыльев Советов", соответственно, и остаются свободными.
Сенников назвал двух тренеров, способных заменить Николича в ЦСКА
Экс-защитник "Локомотива" Дмитрий Сенников назвал варианты замены Марко Николича в ЦСКА.
Фото: ФК "Динамо" Мск