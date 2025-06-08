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Прудников: РПЛ можно расширить до 20 команд - по примеру АПЛ

Экс-игрок "Спартака" Александр Прудников высказался о возможном расширении РПЛ.
Фото: "Чемпионат"
"Мне кажется, что РПЛ можно расширить до 20 команд. По примеру АПЛ. Так у нас в чемпионате станет больше матчей. Хорошо, когда их много. Так и образом, появится и больше возможностей для замен, а, следовательно, у молодежи будет больше шансов проявить себя", - цитирует Прудникова "Матч ТВ".

Напомним, что ранее генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов заявил, что в ближайшее время поднимет вопрос о расширении Российской Премьер-Лиги.

По итогам сезона-2024/2025 подмосковные "Химки", выступавшие в Российской Премьер-Лиге, не смогли пройти лицензирования для участия в следующем сезоне из-за финансовых проблем и покинули элиту российского футбола. Место подмосковного клуба в РПЛ может занять "Пари НН", уступивший в "стыковых матчах", "Урал", "Факел" или "Оренбург".

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