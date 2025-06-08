"В какой-то момент это был, несомненно, Барко – и по игре, и по результативным действиям. Можно было отметить и Угальде, который забил 16 голов, и все думали, что реально дойти до 20-25 мячей. Но он провалил весеннюю часть. Если брать целый год, то, конечно, Барко. А вот в весенней части потрясающе смотрелся Маркиньос. Какой он объём дал, закрывал всю бровку – несомненно, лучший игрок весенней части", - цитирует Титова Metaratings.
Напомним, что Маркиньос был признан лучшим игроком московского "Спартака" по итогам сезона-2024/2025.В минувшем сезоне Маркиньос провел за красно-белых во всех турнирах 36 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча и 12 голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего бразильца в 6 миллионов евро, контракт полузащитника со "Спартаком" рассчитан до лета 2027 года.
По итогам сезона команда Деяна Станковича заняла четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав в 30 турах 57 баллов. Красно-белые вылетели из розыгрыша Кубка России, уступив в финале нижней сетки "Ростову".
Егор Титов отреагировал на признание Маркиньоса лучшим игроком сезона в "Спартаке"
Бывший российский футболист Егор Титов прокомментировал признание Маркиньоса лучшим игроком московского "Спартака" по итогам сезона.
Фото: ФК "Спартак"