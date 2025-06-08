"Хочу закрепиться в основном составе. Хочется чаще выходить на поле со скамейки запасных или в стартовом составе. Сначала стать игроком ротации, а потом уже и основным", - цитирует Александрова "СЭ".
В сезоне-2024/2025 Дмитрий Александров провел за московское "Динамо" во всех турнирах 9 матчей и отметился 2 голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 18-летнего полузащитника в 350 тысяч евро, на данный момент полузащитник также выступает за "Динамо-2" во Второй Лиге.
По итогам минувшего сезона бело-голубые заняли пятое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 56 очков в 30 турах.
Полузащитник "Динамо" Александров: хочу закрепиться в основном составе
Полузащитник московского "Динамо" Дмитрий Александров рассказал о своих целях на следующий сезон.
Фото: ФК "Динамо"