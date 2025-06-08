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Полузащитник "Динамо" Александров: хочу закрепиться в основном составе

Полузащитник московского "Динамо" Дмитрий Александров рассказал о своих целях на следующий сезон.
Фото: ФК "Динамо"
"Хочу закрепиться в основном составе. Хочется чаще выходить на поле со скамейки запасных или в стартовом составе. Сначала стать игроком ротации, а потом уже и основным", - цитирует Александрова "СЭ".

В сезоне-2024/2025 Дмитрий Александров провел за московское "Динамо" во всех турнирах 9 матчей и отметился 2 голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 18-летнего полузащитника в 350 тысяч евро, на данный момент полузащитник также выступает за "Динамо-2" во Второй Лиге.

По итогам минувшего сезона бело-голубые заняли пятое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 56 очков в 30 турах.

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