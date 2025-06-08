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Глушаков: двоякие эмоции от "Спартака". Ничем не удивили и не порадовали

Бывший хавбек "Спартака" Денис Глушако оценил сезон для московской команды.
Фото: ФК "Спартак"
"Двоякие эмоции от "Спартака". В первой части сыграли хорошо, а на финише провалились. Ничем не удивили и не порадовали. Сыграли в рабочем ключе", - цитирует Глушакова "СЭ".

Минувший сезон московский "Спартак" завершил на четвертой строчке в турнирной таблице российской Премьер-лиги. От третьего места команду Деяна Станковича отделили два балла. Также красно-белые дошли до финала Пути регионов Кубка России, где уступили на своем поле "Ростову" (1:2).

Отметим, в весенней части чемпионата России "Спартак" потерпел четыре поражения, дважды сыграл вничью и одержал шесть побед.

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