- Позитивный и продуктивный чемпионат со сменой чемпиона. Наконец-то "Краснодар" победил. Это не из-за того, что к "Зениту" какое-то не такое отношение, а просто из-за интереса, чтобы чемпионат как-то развивался. Галицкий этот трофей заслужил. Зенитовские чемпионства приелись.
"Зенит", который становился чемпионом России на протяжении шести последних сезонов подряд, финишировал на втором месте в турнирной таблице по итогам сезона 2024/2025. Первую строчку занял "Краснодар", набравший 67 очков и опередивший сине-бело-голубых на один балл. Краснодарская команда завоевала первое чемпионство в своей истории.
12 июля "Краснодар", как действующий обладатель золотых медалей РПЛ сыграет в Суперкубке России против нынешнего победителя Кубка страны - ЦСКА.
Источник: "СЭ"
Глушаков: наконец-то "Краснодар" победил. Зенитовские чемпионства приелись
Экс-полузащитник "Химок" Денис Глушаков поделился мыслями о минувшем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Химки"