"ПСЖ" неожиданно дома уступил "Лиону". Сафонов пропустил два мяча

"ПСЖ" уступил "Лиону" в матче 30-го тура Лиги 1.

Фото: Getty Images

Встреча в Париже завершилась со счётом 1:2. Гости быстро обеспечили себе преимущество - отличились Эндрик и Афонсу Морейра. В самой концовке встречи парижане сократили отставание благодаря голу Хвичи Кварацхелии, однако избежать поражения не удалось.



Российский вратарь Матвей Сафонов провёл на поле весь матч.



После этого тура "ПСЖ" имеет 63 очка и продолжает возглавлять турнирную таблицу. "Лион" набрал 54 балла и занимает третье место.

