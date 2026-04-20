По информации источника, футболист должен быть готов выйти на поле в следующей встрече москвичей. В предыдущем туре он не попал в заявку на игру с "Ахматом", поскольку в клубе приняли решение не рисковать его состоянием.
В том матче "Спартак" на своём поле обыграл грозненскую команду со счётом 3:1.
После 25 туров "красно-белые" набрали 45 очков и занимают пятое место в таблице. В следующем туре команда сыграет дома с "Краснодаром" 23 апреля.
Источник: "Евро-Футбол.Ру"
Защитник "Спартака" близок к возвращению на поле - источник
Защитник "Спартака" Владислав Саусь близок к возвращению в состав и может сыграть в ближайшем матче команды.
