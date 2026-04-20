Мусаев высказался после упущенного лидерства "Краснодара"

- Качеством и содержанием игры доволен, результатом - нет. Получился очень динамичный футбол, но, к сожалению, несколько ошибок нам очень дорого обошлись.
К сожалению, не удалось одержать победу, но ничего ещё не потеряно. Впереди пять туров, и мы сделаем всё, что от нас зависит, - передаёт слова Мусаева "Матч ТВ".
По итогам 25 сыгранных туров южане идут вторыми, имея в активе 54 очка и отставая от "Зенита" на один балл.
Следующий матч команда проведёт 23 апреля в гостях у "Спартака", тогда как петербургский клуб 22 апреля сыграет на выезде с "Локомотивом".