Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Динамо Мх
0 - 1 0 1
ЗенитЗавершен
Спартак
3 - 1 3 1
АхматЗавершен
Краснодар
2 - 2 2 2
БалтикаЗавершен

Мусаев высказался после упущенного лидерства "Краснодара"

Наставник "Краснодара" Мурад Мусаев прокомментировал ничью с "Балтикой" (2:2) в матче 25-го тура РПЛ и оценил перспективы команды в борьбе за чемпионство.
Фото: ФК "Краснодар"
Тренер отметил, что доволен качеством игры и самоотдачей футболистов, однако признал, что результат оказался неудовлетворительным, подчеркнув, что команда сохраняет шансы на титул.

- Качеством и содержанием игры доволен, результатом - нет. Получился очень динамичный футбол, но, к сожалению, несколько ошибок нам очень дорого обошлись.

К сожалению, не удалось одержать победу, но ничего ещё не потеряно. Впереди пять туров, и мы сделаем всё, что от нас зависит, - передаёт слова Мусаева "Матч ТВ".

По итогам 25 сыгранных туров южане идут вторыми, имея в активе 54 очка и отставая от "Зенита" на один балл.

Следующий матч команда проведёт 23 апреля в гостях у "Спартака", тогда как петербургский клуб 22 апреля сыграет на выезде с "Локомотивом".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится