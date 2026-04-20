Об интересе к польскому форварду сообщили итальянские СМИ. По информации La Gazzetta dello Sport, одним из основных претендентов на игрока считается "Ювентус".
Также уточняется, что в подписании нападающего заинтересован и "Милан".
Ранее появлялась информация о возможном уходе футболиста из каталонского клуба по завершении сезона-2025/2026.
Польский форвард защищает цвета "Барселоны" с 2022 года.
"Ювентус" рассматривает вариант с подписанием форварда "Барселоны" - источник
Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовски может продолжить карьеру в чемпионате Италии.
