"Ювентус" рассматривает вариант с подписанием форварда "Барселоны" - источник

Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовски может продолжить карьеру в чемпионате Италии.



Фото: Getty Images

Об интересе к польскому форварду сообщили итальянские СМИ. По информации La Gazzetta dello Sport, одним из основных претендентов на игрока считается "Ювентус".



Также уточняется, что в подписании нападающего заинтересован и "Милан".



Ранее появлялась информация о возможном уходе футболиста из каталонского клуба по завершении сезона-2025/2026.



Польский форвард защищает цвета "Барселоны" с 2022 года.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



