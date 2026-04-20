Для бразильца это голевое действие стало десятым по системе "гол+пас" в текущем сезоне - он записал на свой счёт 5 забитых мячей и 5 результативных передач. Таким образом, он довёл количество результативных действий до 10 в текущем сезоне.
По данным Opta Sports, Маркиньос стал первым бразильским футболистом "Спартака" с подобным показателем за сезон со времён Луиса Адриано, который добирался до аналогичного результата в кампании-2018/2019.
Маркиньос повторил достижение Луиса Адриано в "Спартаке"
Вингер "Спартака" Маркиньос отметился голом в матче 25-го тура РПЛ против "Ахмата" (3:1).
