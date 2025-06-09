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Петржела: сейчас для меня "Зенит" - это просто игроки из Южной Америки

Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела поделился своим мнением о современном составе петербургского клуба.
Фото: ФК "Зенит"
"Что касается "Зенита", я бы был счастлив, когда играли бы молодые русские игроки. Сейчас для меня это просто игроки из Южной Америки, это ничего мне не говорит. Там их много играет, но все равно "Зенит" - не чемпион", - приводит слова Петржелы "Спорт День за Днем".

Петербургский "Зенит" в сезоне-2024/25 под руководством тренерского штаба во главе с Сергеем Семаком в 30 матчах Российской Премьер-Лиги набрал 66 очков, с которыми команда заняла второе место, отстав от "Краснодара" на одно очко. Кроме того, сине-бело-голубые выбили из Кубка России на стадии финала Пути РПЛ, проиграв по итогам двухматчевого противостояния столичному ЦСКА, ставшему впоследствии обладателем Кубка.

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