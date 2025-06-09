"Что касается "Зенита", я бы был счастлив, когда играли бы молодые русские игроки. Сейчас для меня это просто игроки из Южной Америки, это ничего мне не говорит. Там их много играет, но все равно "Зенит" - не чемпион", - приводит слова Петржелы "Спорт День за Днем".
Петербургский "Зенит" в сезоне-2024/25 под руководством тренерского штаба во главе с Сергеем Семаком в 30 матчах Российской Премьер-Лиги набрал 66 очков, с которыми команда заняла второе место, отстав от "Краснодара" на одно очко. Кроме того, сине-бело-голубые выбили из Кубка России на стадии финала Пути РПЛ, проиграв по итогам двухматчевого противостояния столичному ЦСКА, ставшему впоследствии обладателем Кубка.
Петржела: сейчас для меня "Зенит" - это просто игроки из Южной Америки
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела поделился своим мнением о современном составе петербургского клуба.
Фото: ФК "Зенит"