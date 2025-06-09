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Агент Джикии подтвердил переговоры с клубами РПЛ

Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы защитника Георгия Джикии, прокомментировал ситуацию с будущим футболиста.
Фото: ФК "Химки"
«Диалог с клубами РПЛ есть, но пока ничего конкретного нет. Не хочется раньше времени что-то говорить. Как только станет понятно, какой клуб и где, вы все узнаете», — заявил агент «РБ Спорт».

Георгий Джикия выступал за московский «Спартак» с 2017 по 2024 год. В сентябре 2024 года он перешёл в «Химки» на правах свободного агента. В прошедшем сезоне защитник провел 19 матчей во всех турнирах. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость 31-летнего защитника составляет 2 миллиона евро.

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