«Диалог с клубами РПЛ есть, но пока ничего конкретного нет. Не хочется раньше времени что-то говорить. Как только станет понятно, какой клуб и где, вы все узнаете», — заявил агент «РБ Спорт».
Георгий Джикия выступал за московский «Спартак» с 2017 по 2024 год. В сентябре 2024 года он перешёл в «Химки» на правах свободного агента. В прошедшем сезоне защитник провел 19 матчей во всех турнирах. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость 31-летнего защитника составляет 2 миллиона евро.
Агент Джикии подтвердил переговоры с клубами РПЛ
Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы защитника Георгия Джикии, прокомментировал ситуацию с будущим футболиста.
Фото: ФК "Химки"