"Безусловно, считаю прошедший сезон лучшим в моей карьере. Вышли в Суперфинал Кубка, показали достойную игру. В чемпионате не так удачно выступили, но по игре тоже неплохо выглядели", - цитирует Щетинина "РБ Спорт".
В сезоне-2024/2025 Кирилл Щетинин провел за "Ростов" во всех турнирах 40 матчей и записал на свой счет 1 забитый мяч и 4 результативные передачи.
По итогам минувшего сезона команда Джонатана Альбы заняла восьмое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав в 30 турах 39 баллов. Южане дошли до Суперфинала Кубка страны, где уступили ЦСКА в серии послематчевых пенальти (0:0, 3:4 - пен.).
Полузащитник "Ростова" Щетинин: считаю прошедший сезон лучшим в моей карьере
Полузащитник "Ростова" Кирилл Щетинин оценил прошедший сезон.
Фото: РФС